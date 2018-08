Sortie du 4ème et nouvel album de Boulevard des Airs "Je me dis que toi aussi". 11 nouveaux titres dévoilés par le groupe tarbais dont "Je me dis que toi aussi", "Tout le temps"... et une collaboration avec leur ami Vianney.

Tarbes, France

Après vous avoir fait découvrir en avril le dernier single des tarbais de Boulevard des Airs, France Bleu Béarn reçoit 2 des membres de ce groupe Sylvain Duthu et Florent Dasque pour la présentation de leur nouvel et 4ème album "Je me dis que toi aussi" comprenant 11 titres dont un duo en compagnie de Vianney. Avant la sortie de ce nouvel opus Boulevard des Airs c'était 3 albums : "Paris - Buenos Aires" (2011), "Les Appareuses trompenses" (2013) et "Bruxelles" (2015). Après son triomphal "Bruxelles Tour", soit 2 ans de tournée dont le tour des Zénith, Boulevard des Airs a passé près de 9 mois en studio pour accoucher de son nouvel album "Je me dis que toi aussi".

"Je me dis que toi aussi", le dernier album de Boulevard des Airs

Beaucoup plus teinté d'électro-pop que les albums précédents ce 4ème opus des tarbais de Boulevard des Airs (BDA) comporte 11 titres dont un duo avec leur ami palois Vianney. Des textes mélancoliques contre balancés par des mélodies énergiques, l'ensemble mixé par Lionel Capouillez (Stromae) dont on reconnait bien la patte.

#1 Je me dis que toi aussi : une chanson qui parle de l'absence et du manque, une histoire personnelle pour Sylvain Duthu mais où tout le monde peut se retrouver. C'est le 1er single extrait de cet album qui en porte également le même nom.

Un texte mélancolique associé à une mélodie entraînante pour "je me dis que toi aussi" Copier

#2 Tout le temps : c'est une déclaration d'amour un peu kitsch qui reprend les objets qui nous entourent, ces objets du quotidien. Ce titre, seconde plage de l'album, est le deuxième single extrait de ce nouvel album de Boulevard des Airs.

une déclaration d'amour un peu kitsch pour 'Tout le temps" Copier

#3 Comment ça tue : titre basé sur ce jeu de mots, cette chanson relate une rupture amoureuse

"comment ça tu", une rupture amoureuse Copier

#4 Si la vie avance : une autre chanson mélancolique qui parle de la disparition d'un proche, d'un grand parent.

chanson sur la disparition d'un proche âgé "si la vie avance" Copier

#5 Tellement banal : pour Sylvain Duthu on est comme tout le monde rempli de contradictions, ce qui nous rend banal

"Tellement banal", les hommes se ressemblent-ils tous? Copier

#6 Allez reste (duo avec Vianney) : c'est une chanson sur la perte de mémoire, titre écrit et interprété en compagnie du palois Vianney

"allez reste", duo Boulevard des Airs - Vianney Copier

#7 Ne me déteste pas : ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas

Ce que je ne suis pas mais "Ne me déteste pas" Copier

#8 C'est pas ta faute : en vérité c'est "carrément ta faute", chanson confession sur ce que l'on ne fait pas

"c'est pas ta faute", une chanson confession Copier

#9 Tout s'effondre : chanson d'amour et d'anticipation, on est propulsé en 2060 - 2070 avec le secteur privé qui a tout acheté

"tout s'effondre" malgré le changement de société l'amour reste toujours possible Copier

#10 Hasta la vista : chanson sur une rupture où l'on sait pertinemment que l'on se reverra plus

"hasta la vista", chanson de rupture Copier

#11 La vie est une fête : un condensé de tous les coups que l'on reçoit durant sa vie mais malgré tout la vie est une fête !

"la vie est une fête"chanson sur les difficultés d'avancer dans la vie Copier

9 mois de création et de studio pour ce nouvel album "Je me dis que toi aussi" avec une production moderne et dans l'air du temps. De nombreuses sources d'inspiration pour le groupe qui vont de l'électro de The Chainsmokers au rappeur Damso. Un album qui se veut éclectique avec la musique qu'aiment faire les tarbais de Boulevard des airs.