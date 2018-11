Joe Dassin aurait eu 80 ans : retour sur ses titres incontournables

Par Charlotte Hattenberger, France Bleu

Le 5 novembre 2018, Joe Dassin aurait eu 80 ans. L'interprète de L'été indien et de Champs-Élysées a vendu plus de 50 millions de disques partout dans le monde. Certains de ses succès sont des adaptations de tubes étrangers : retour sur ses plus célèbres reprises.