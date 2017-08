Jouez et gagnez l'album "Forever United" à l'occasion de la Journée Spéciale Kids United

Les Kids United se sépareront à la fin de l'année... mais avant ils sortent un dernier album.

Doit-on encore vous présenter les Kids United ? Depuis 2015, Nilusi, Esteban, Gabriel, Ezra et Gloria sillonnent les routes de France pour promouvoir leurs albums au profit de l'UNICEF. Vrai raz-de-marée, les Kids United mettent cependant fin à l'aventure en décembre prochain. Avant de partir, ils offrent un dernier album à leur fan : "Forever United".

Forever United - Kids United

Concept un peu différent pour cet album. Si toutes les chansons sont des reprises, elles sont partagées cette fois avec des artistes confirmés : Jenifer, Corneille, Patrick Bruel ou encore Amir. Chacun des enfants a également une chanson en solo pour finir avec une chanson de groupe : "They don't care about us". Sur l'album figure, bien évidemment, le tube "Mama Africa" :

Journée Spéciale Kids United sur France Bleu Lorraine

Vendredi 18 Août, France Bleu Lorraine vous fait découvrir le nouvel album des Kids United : "Forever United", 14 Chansons enjouées et porteuses d'espoir pour les enfants du monde. Vous pourrez, tout au long de la journée, gagnez l'album des Kids United. Alors, écoutez bien France Bleu Lorraine et tentez votre chance au 03.83.36.20.20 !

