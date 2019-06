Gagnez le magnifique livre hommage Johnny Hallyday

Le 15 juin, journée spéciale consacrée à Johnny Hallyday à l'occasion de son anniversaire. Écoutez sur France Bleu ses plus grandes chansons et tentez de remporter cette semaine un superbe livre hommage, une véritable pièce de collection !

Ce 15 juin, jour de son anniversaire, nous rendons hommage à Johnny Hallyday avec en point d'orgue cette semaine la possibilité en remplissant le formulaire ci-dessous, de remporter un magnifique ouvrage de collection dédié au chanteur. Ce samedi, tout au long de la journée, écoutez ses plus belles chansons, entre 14h et 16h sur France Bleu choisissez ses grands succès et en début de soirée retrouvez notre France Bleu Live Special qui rassemble ses plus grandes prestations en public.

Un livre hommage de collection à gagner

Ce rendez-vous exceptionnel mérite un superbe cadeau ! Ce luxueux ouvrage XXL comporte une splendide couverture en métal, un format incroyable 55 x 32 cm, ainsi que 130 pages des plus belles photos du chanteur accompagnées des textes d'André Bercoff.

Offre exceptionnelle, en plus de notre jeu, si vous souhaitez commander le livre en ligne, grâce au code promo : francebleu, vous aurez droit à une réduction de 100 euros ! --> myjohnny.fr

