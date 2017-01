"Juste une p'tite chanson", le nouvel hymne des Enfoirés

"Juste une p'tite C.H.A.N.S.O.N", les Enfoirés ont présenté ce 7 janvier leur nouvel hymne, avant de monter sur scène du 18 au 23 janvier prochains. Découvrez cette nouvelle chanson, écrite par Grégoire et MC Solaar et réécoutez leurs plus beaux titres dans une playlist !

En l'absence de Jean-Jacques Goldman, qui a décidé de se retirer cette année de l'aventure "Enfoirés", ce sont Grégoire et MC Solaar qui se sont attelés à la tâche pour écrire le nouvel hymne des Enfoirés. "Juste une p'tite C.H.A.N.S.O.N" est une ballade douce, guitare-voix, qui s’accélère progressivement jusqu'à un final orchestral, collégial, typique de la bande des Restos du cœur.

Pascal Obispo, Zazie, Christophe Maé et les autres, ainsi que Kendji Girac et Amir, les deux petits nouveaux, seront sur la scène du Zénith de Toulouse, du 18 au 23 janvier prochains. Un nouveau spectacle intitulé "Mission Enfoirés" et qui promet beaucoup d'humour, comme le révélait RTL il y a quelques jours. Pour l'heure, découvrez leur nouveau single, disponible à l'achat, ainsi que quelques-uns de leurs fameux tubes :