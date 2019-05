Kenge Kenge Orutu System sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Kenge Kenge Orutu system (Kenya - Nairobi)

Kenge Kenge Orutu system vous invite à danser sur du Benga, un style de musique et de danse d’Afrique de l’Est. En luo, la langue du peuple du même nom, Benga signifie « quelque chose de beau ». Découvrez cette notion de beauté avec les 8 musiciens et 2 danseuses de cette formation au son de leurs instruments typiquess comme l’oporo (une corne kenyane), la flute asili, le bunde (percussions typiques) et bien sûr l’orutu : la vielle luo qui mène toutes les chansons du groupe. Leurs sons surprennent et leur joie est communicative.

Retrouvez Kenge Kenge Orutu System sur la scène Bleu, samedi 8 juin à 15h45

Et en live Facebook sur la page de France Bleu Belfort Montbéliard en partenariat avec France 3 Bourgogne Franche-Comté.

