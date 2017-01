Kids United, un dernier album avant leur séparation

L'aventure des Kids United va bientôt toucher à sa fin. Erza, Gloria, Nilusi, Gabriel et Esteban devraient vraisemblablement sortir un troisième et dernier album durant l'été prochain avant de se séparer, au grand regret de leurs nombreux fans.

Plus d'un million de disques vendus en 2 ans ! Les Kids United, forts de leurs deux albums de reprises, vont devoir se séparer après leur prochain (et troisième) opus, dont la sortie est prévue pour l'été 2017. Erza, Gloria, Nilusi, Gabriel et Esteban vont ensuite continuer leurs routes respectives, à l'image de Carla, une des jeunes chanteuses du groupe qui avait quitté la joyeuse bande début 2016 pour pouvoir retourner plus sérieusement à ses études.

De jeunes chanteurs qui grandissent

La raison ? C'est Jérémy Capron, co-réalisateur des deux albums des Kids, qui nous la donne. L'ex de la "Star Ac'" l'a révélé à Paris-Match : "Leur troisième album, sur lequel des artistes majeurs viendront chanter, sortira cet été, puis ce sera terminé. J'ai dû baisser la tonalité de deux chansons à cause de la mue de Gabriel". Les 5 enfants vont donc pouvoir se concentrer à nouveau sur leurs études et/ou sur d'autres projets.

Malgré tout, les jeunes chanteurs auront vécu une belle aventure, artistique, humaine et caritative. Au total, plus d'un million d'euros auront été reversés à l'UNICEF grâce à "Un monde meilleur" et "Tout le bonheur du monde", leurs deux albums !