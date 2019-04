Afrobeat, Dancehall et RnB pour le haut-garonnais DaRuler.

Toulouse, France

Arrivé de Takorodi (Ghana) en France à l'âge de 14 ans, DaRuler s'est rapidement initié au gospel avec sa famille dans une chorale de Toulouse. Son père était en effet chef de chœur dans une communauté religieuse.

Curieux de nouveaux sons, il est inspiré par les grands du RnB et de la soul. Aujourd'hui, installé dans la ville rose, il distille ses propres titres, très actuels, entre Afrobeat, Dancehall, Reggae et RnB. Avec une production signée D.i.n BEATS, son morceau "Your Body" (vidéo ci-dessous) contient ce qu'il faut de sensualité et d'esprit soul pour faire chavirer (et danser) les filles...