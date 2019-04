Du hip-hop pour la toulousaine Sassou

Toulouse, France

Elle, c'est Sassou, artiste toulousaine à la plume acérée et qui maîtrise à la perfection l'art délicat du rap avec un "flow", un débit dévastateur... A ce jour, Sassou propose ses premiers titres, inspirés par son quotidien et notamment le relationnel souvent complexe entre hommes et femmes. Elle tient des plus grandes, à l’image de la rappeuse Keny Arkana. Une artiste à surveiller de très près les prochains mois sur la scène locale (et pas seulement)...