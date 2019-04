L'électro de l'artiste toulousaine DeLaurentis

Toulouse, France

Cécile Léogé est une artiste toulousaine connue sous le nom de scène de DeLaurentis. Interprète auteure-compositrice, elle propose de la pop électro tout en douceur. Dans ses compositions cohabitent synthétiseurs, piano, mégaphone, looper et contrôleurs. Cette artiste est originaire de Toulouse, où son père musicien de jazz a été pianiste-arrangeur de Claude Nougaro. Elle apprend la musique au Conservatoire de Perpignan, puis à Toulouse à l’Université du Mirail en Musicologie Jazz. Ses inspirations musicales sont à la fois électronique, contemporaine et cinématographique : Max Richter, Ruychi Sakamoto, Brian Eno et surtout Laurie Anderson.

En 2017, elle a participé à la saison 6 de The Voice où elle a intégré l'équipe de Zazie en proposant une adaptation électro de Ring My Bell d'Anita Ward, cette version est par la suite devenue un single.

A l'automne 2018, DeLaurentis a assuré la première partie du concert d’Étienne Daho au Phare de Tournefeuille. Son nouvel E.P "Classical Variations Vol.I" est sorti en février.