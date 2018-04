Pour accompagner l'extension de sa zone de couverture F.M avec la mise en place des émetteurs d'Albi, Auch, Cahors, Montauban, Pamiers, Rodez, Villefranche de Rouergue... France Bleu Occitanie organise la première édition des "Talents France Bleu Occitanie". Ce concours dans la lignée des radio-crochets met à l'honneur les chanteurs et groupes de la région. L'équipe de France Bleu Occitanie a réalisé une pré-sélection de 14 artistes invités dans ses 2 émissions musicales "Les Talents France Bleu Occitanie, la quotidienne" et "Les Talents France Bleu Occitanie, le mag".

Du 23 avril au 20 mai, ce sont les internautes qui vont voter pour ces différents artistes. A l'issue de ce scrutin, les 3 chanteurs ou groupes ayant reçu le plus de votes se retrouveront le 14 juin sur la scène du Théâtre Municipale de Castres pour une soirée de gala. Un grand concert en public où un jury de professionnels désignera le Talent France Bleu Occitanie 2018. Cette soirée, proposée par la ville de Castres, France 3 Occitanie et France Bleu Occitanie sera enregistrée pour une diffusion radio et télévision.