La peña Baiona (Vino Griego) fait le buzz aux Fêtes de Bayonne

La peña Baiona (Vino Griego) c'est le chant repris par tous les festayres aux Fêtes de Bayonne et il fait le buzz sur internet !

"Allez alleeeez - Les bleus et blancs de l’Aviron Bayonnais - C’est la peña, c’est la peña Baiona" tous les festayres aux Fêtes de Bayonne connaissent ce chant qui est depuis longtemps l'hymne de l’Aviron Bayonnais (le club de rugby de Bayonne) même si la mélodie a été composée en 1972 par le chanteur autrichien Udo Jürgens.

C'est donc un incontournable des Fêtes de Bayonne qui est repris en choeur par les festayres lors des soirées d’ouverture et de clôture. On l'entend également chanté dans les rues de Bayonne ou les peñas durant les Fêtes.

Buzz sur internet pour La peña Baiona (Vino Griego)

Ce chant emblématique des Fêtes de Bayonne vit aussi pleinement sur le web. La vidéo 2017 du Vino Griego de la soirée d'ouverture a déjà atteint plus de 1,5 million de personnes via la page Facebook de France Bleu Pays Basque.

et si vous aussi vous souhaitez chanter le Vino Griego en voici les paroles :

Couplet 1

Dans notre cher Petit Bayonne

Il est une peña Baiona

La peña Baiona

Ils portent fièrement partout

Leur foulard bleu et blanc

A Dax ou à Narbonne

On ne voit plus que ces gars là

Qui ont dans le cœur

Leur chers joueurs

Du rugby roi...

Chez nous à Jean Dauger

Ou bien partout à l'extérieur

Sur tout les stades enfiévrés

Elle nous met tant d'ardeur,

C'est la peña

Qui crie sa joie

Sur cet air là...

Refrain

Allez allez

Les bleus et blancs

De l'Aviron Bayonnais

C'est la peña

C'est la peña Baiona,

On est tous là

Allez les gars,

Encore une fois...

Allez allez

Les bleus et blancs

De l'Aviron Bayonnais

Jouez au ras

Puis écartez c'est l'essai

On applaudit

A vos exploits,

C'est gagné...

Couplet 2

Dans notre cher Petit Bayonne

Il est une peña

La peña Baiona

Ils portent fièrement partout

Leur foulard bleu et blanc,

A Dax ou à Narbonne

On ne voit plus que ces gars là

Qui ont dans le cœur

Leur chers joueurs

Du rugby roi

Partout nos joueurs brillent

Souvent la victoire est au bout,

Les rues de bleu et blanc s'habillent

Et la fête est partout,

C'est la peña

Qui crie sa joie

Sur cet air là...

Refrain

Dans notre cher Petit Bayonne

Il est une peña

La peña Baiona...