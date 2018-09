C'est avec une grande joie et émotion que je partage avec vous ce clip vidéo "Madame" chanté par @cwillem , du fond du cœur merci! Christophe Willem as su exprimer tout ce que je ressent et mon combat de tous les jours. Je suis touchée au-delà des mots.. https://t.co/DG7YAGdqckpic.twitter.com/DzJ0eMbce3