Laurent Voulzy dévoile "Spirit of samba" avant un nouvel album prévu pour cet été

Laurent Voulzy est de retour en solo avec un nouveau single : "Spirit of samba". Un titre à la saveur brésilienne qui amènera un disque, prévu pour cet été. Écoutez le premier extrait de ce qui sera son huitième album.

Laurent Voulzy revient sur le devant de la scène, sans Souchon cette fois-ci. Le chanteur de "Belle-Île en mer" promet un nouveau disque teinté de sonorités brésiliennes pour cet été. "À la manière de sa Rockcollection, déclaration d'amour au rock livrée en 1977", Laurent Voulzy prend la route du Brésil et de la samba. Un nouveau titre intitulé "Spirit of samba" que l'artiste a dévoilé lors de l'émission "La chanson de l'année", il y a quelques jours sur TF1.

Un hommage en profondeur à la samba

Le chanteur le révèle sur son site web : ce nouveau single sonne comme l'avant-goût d'un hommage profond à la musique brésilienne. Ainsi, comme il se plaît à la faire, Laurent Voulzy reprend dans "Spirit of samba", les mélodies cultes de "Vôce abusou" d’Antonio Carlos e Jocafi et "Partido Alto" de Chico Buarque de Hollanda. Dans cette nouvelle aventure musicale, deux ans après "Voulzy et Souchon" et six ans après "Lys & love", l'artiste sera accompagné du chanteur et guitariste brésilien Jorge Benjor.