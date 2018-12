VIDÉO - Laurent Voulzy fête ses 70 ans : retour sur sa première en 1973

Le chanteur guadeloupéen fête ses 70 ans ce 18 décembre 2018. 45 ans de carrière particulièrement marquée par ses collaborations, notamment avec Alain Souchon. Pourtant l'histoire télévisée nous rappelle que Laurent Voulzy est un artiste à part entière, au départ solitaire.

Son succès, il le doit au premier album interprété par Alain Souchon, il avait participé à la composition. Leur tube, J'ai Dix Ans, a fait décoller leurs carrières respectives. C'était en 1974. Mais les archives de l'INA font ressurgir un moment de télévision antérieur : la première apparition de Laurent Voulzy date du 16 septembre 1973.

Michel Drucker, sur son plateau Sports en fête, le présente comme une découverte de la variété française. Laurent Voulzy a alors 25 ans. Il interprète Ce Sera Bien, une mélodie acoustique tirée de son deuxième 45-tours La Maison À Croquer. Depuis 1972, l'auteur-compositeur-interprète s'était promis de sortir un disque par an. Sans connaître le succès pour autant...

L'année suivante, sa maison de disque lui présente celui qui deviendra son partenaire de scène, Alain Souchon. Ensemble, ils sortent Petite Annonce. L'album est influencé par le rock anglais, et particulièrement du style de Paul McCartney. Il rencontre un grand succès.

L'amitié des deux hommes les suivra jusqu'à aujourd'hui. Ils passeront tour à tour du rôle de chanteur-interprète sur les albums de l'un, à celui d'auteur-compositeur sur ceux de l'autre.

Ils mènent néanmoins des carrières bien distinctes. En cet automne 2018, Laurent Voulzy continue une tournée étonnante : Belem dans plus d'une vingtaine de concerts au sein d'églises et de cathédrales, pour "leur acoustique si particulière" aime-t-il répéter dans les interviews. Une démarche qu'il avait déjà entreprise à la sortie de son album précédent, Lys and Love, en 2012. De quoi renforcer sa spiritualité toute particulière.