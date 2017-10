Le chanteur Slimane est en concert à la Coupole de Saint-Loubès, samedi 14 octobre.

Le gagnant de la saison 5 de "The voice" est en concert ce weekend

Vous vous souvenez de Slimane ? Le vainqueur de The voice en 2016 a sorti son premier album "A bout de rêves". Son deuxième album est en préparation et le chanteur vient de dévoiler un premier extrait intitulé "Viens, on s'aime", lors d'un concert pour célébrer l’attribution des Jeux Olympiques à la ville de Paris pour 2024. Auteur, compositeur et interprète, Slimane a également signé le texte de « C’est peut-être », une chanson qui figure sur le nouvel album de Florent Pagny, "Le présent d'abord"'. Slimane vous donne rendez-vous à la Coupole de Saint-Loubès, samedi à partir de 21h !