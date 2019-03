Le groupe alsacien Amoure signe chez Barclay et sort un nouveau single "Strasbourg"

Leur carrière s'accélère après avoir signé chez la célèbre maison de disques. Les trois Alsaciens du groupe de pop Amoure préparent leur premier album pour l'automne et dès ce vendredi, ils sortent un extrait, un single intitulé "Strasbourg", à la fois une chanson d'amour et un hommage à leur ville.

Strasbourg, France

Nicolas Lietaert (compositeur et chanteur), Julien Herrmann (batteur) et Thibault Dutt (guitariste) ont la petite trentaine. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années, deux d'entre eux ont même été colocataires pendant six ans (Nicolas et Julien). Ils jouaient dans différentes groupes rock et punk, avant de former ensemble il y a quatre ans le groupe pop Amoure, avec un -e- à la fin._"C'est le verbe amourer à l'impératif,_précise le chanteur Nicolas Lietaert. Donc ça peut être l'injection d'amourer quelque chose, ça suppose un peu plus d'action que juste amour. On peut aussi dire qu'on l'a féminisé, c'est d'actualité".

Un contrat avec Barclay

Au départ, Amoure sort plusieurs titres au compte-gouttes, mais l'affaire devient vite sérieuse. Le trio signe il y a un mois un contrat avec la célèbre maison de disques Barclay. C'est une belle récompense pour Nicolas Lietaert : "Il y a toujours ce vieux cliché de signer en maison de disques. C'est le Graal, pour nous c'est double récompense, car on continue de faire la musique qu'on fait, qui est plutôt pop et rock, alors que la tendance est plutôt aux musiques urbaines. C'est une double performance d'être signé en ce moment, car le contexte n'est pas favorable, mais c'est cool".

Le single "Strasbourg" du groupe Amoure Copier

Un hymne à Strasbourg

Amour prépare son premier album, qui devrait être prêt pour l'automne prochain, mais dès ce vendredi 15 mars sort un extrait, le single "Strasbourg". C'est à la fois une histoire d'amour (celle de Nicolas, le chanteur, et de sa copine originaire de Paris et qui a hésité à le suivre pour venir s'installer à Strasbourg) et un hommage à leur ville (même si Nicolas et Julien ont grandi dans le Haut-Rhin), qu'ils adorent et parfois détestent aussi.