Le groupe tarnais Öly.

Tarn, France

Les 3 membres du groupe ont déjà chacun une sacrée expérience du studio et de la scène. Laura a longtemps tourné avec Razpop, jusqu'à s'en éloigner, et trouver sa voie au travers de compositions et d'un son personnels et intimistes. Thomas a fait le tour du monde depuis Toulouse avec le Neko Light Orchestra, et Robin a évolué au sein de Dot, un duo de rock, brut, minimaliste et original.

En 2018, Laura présente ses premières compositions pop aux influences trip-hop sous le nom de Oly et remporte le tremplin Music In Tarn. Le trio bénéficie alors d’un accompagnement professionnel avec notamment l’ADDA du Tarn, et présente son projet sur les différentes scènes du département.

Cette année, Oly devient Öly et prépare son premier EP (sortie prévue au printemps) aidé de l’ingénieur du son David Mascunan.

