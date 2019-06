Le KKC Orchestra Talent France Bleu Occitanie 2019

Castres, France

Ce mardi soir se déroulait la finale des Talents France Bleu Occitanie édition 2019, le radio-crochet dédié aux artistes musicaux de la région, sur la scène du Théâtre Municipal de Castres. 4 finalistes en compétition désignés par les internautes : le groupe Tall Order, Monsieur Parallèle, DeLaurentis et le KKC Orchestra. Chaque artiste - groupe qualifié pour cette grande finale a interprété 1 titre de son répertoire puis une reprise. Les 4 prestations ont été jugées par un jury de professionnels qui a désigné le groupe KKC Orchestra grand gagnant de cette seconde édition des Talents France Bleu Occitanie.

Le groupe KKC Orchestra

Julien Champreux, Aurélien Calvo, Michael Fontanella et Cyrille Brotto constituent ce groupe avec 2 albums et 1 EP à son actif. Le dernier s'intitule "Artisan", il est sortie en 2018. Ambiance rap, swing et électro pour le KKC Orchestra qui remporte le Talent France Bleu Occitanie 2019 qui leur a été remis par la marraine de la soirée Chimène Badi.