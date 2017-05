"Le présent d'abord" - Découvrez le nouveau titre de Florent Pagny

Florent Pagny est de retour avec un nouveau single intitulé "Le présent d'abord". Un titre composé par Maître Gims, sur des paroles de l'inévitable Lionel Florence, qui sera disponible au téléchargement le 19 mai prochain. L'album lui, arrivera en septembre.

C'est une collaboration pour le moins originale ! Florent Pagny s'associe pour son nouveau titre à Maître Gims, ancien membre du groupe hip-hop Sexion d'assaut. Ce premier extrait du nouvel album du chanteur à la voix de stentor sera disponible dès le 19 mai prochain. L'album nous est promis pour septembre, en partenariat avec France Bleu.

. @le_Parisien vous fait découvrir le nouveau single de Florent Pagny «Le Présent D’abord» en exclusivité ▶️ https://t.co/LGcgwjwXfc pic.twitter.com/5Vo1tQ7zYc — Florent Pagny (@florentpagny) May 11, 2017

Une collaboration entre deux des artistes les plus populaires de France

Ce nouveau morceau porte en lui les sonorités que chérit Maître Gims et que l'on trouve souvent dans divers titres du rappeur congolais. C'est une chanson rythmée, aux longues envolées lyriques que nous présente ici Florent Pagny. Côté paroles, c'est l'inévitable Lionel Florence (qui collabore régulièrement avec Pascal Obispo ou encore Calogero) qui signe les textes de cette nouvelle chanson. Un peu plus d'un an après l'album "Habana", Florent Pagny revient vers son premier amour : la grande variété française !

Par ailleurs, les deux artistes devraient voir leurs chemins se croiser à nouveau puisqu'il se murmure que Maître Gims pourrait intégrer le jury de l'émission "The Voice", aux côtés de... Florent Pagny ! À suivre donc.