Les finalistes du concours de chanson alsacienne D'Stimme

Les quatre finalistes du concours du nouveau talent de la chanson alsacienne, D'Stimme, ont été sélectionnés. Les noms à découvrir ici.

Plus que quatre finalistes en lice !

L’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) et France Bleu Elsass ont dévoilé ce mercredi 5 avril, les noms des quatre finalistes du concours radiophonique d’Stìmme. Le public a voté pour les nouveaux talents de la chanson alsacienne.

Lancé par l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) et France Bleu Elsass en novembre dernier, le concours de chanson d’Stìmme avait enregistré près de 40 dossiers de participation. A l’issue d’une première sélection opérée par un jury d’artistes et de professionnels, dix chanteurs amateurs ou semi-amateurs ont enregistré une chanson dans les studios de France Bleu Elsass accompagnés par Matskat et ses musiciens.

Ces dix chansons ont été diffusées sur France Bleu Alsace et Elsass, et soumises au vote du public sur le site www.francebleuelsass.fr durant tout le mois de mars. Les auditeurs ont été nombreux à voter ; près de 3 200 votes comptabilisés !

Voici le nom des quatre gagnants (dont deux ex aequo) :

Tatiana Hénius

Maxime Kuhm

Gaël Sieffert

Lucie et Valentin Zaeppfel.

L’aventure d’Stìmme continue !

Les quatre finalistes du concours s’affronteront sur scène lors d’un concert organisé aux Tanzmatten à Sélestat, le 10 juin prochain. Pour cette ultime étape, ils bénéficieront de l’expérience d’artistes reconnus, parmi lesquels Matskat et Léopoldine HH.

Le grand gagnant du concours aura l’opportunité d’enregistrer un album, qui sera tiré à 500 exemplaires.

Ce concours bénéficie du soutien du Crédit Mutuel, d’Orange, du complexe culturel et festif Les Tanzmatten de Sélestat, ainsi que de la Ville de Sélestat.