Les lauréats d'Stimme 2019, 3e édition du concours de chansons en alsacien, sont...

Le jury du concours de chanson en alsacien et platt s'est réuni ce jeudi 31 janvier 2019 dans les locaux de France Bleu Elsass pour choisir les lauréats de cette 3e édition de d'Stimme.

Strasbourg, France

Les inscriptions à la 3e édition de d'Stimme à peine closes, le jury composé d'artistes et de professionnels comme MatSkat, président du concours, Isabelle Schoepfer (directrice de l'OLCA), Sylvie Bagnuls (représentante d'Orange), Hervé De Haro, directeur de France Bleu Alsace et France Bleu Elsass, Laurent Genvo, chargé de la communication de France Bleu, Albert Weber, journaliste, Robin Leon, chanteur, Clément Dorffer, animateur de France Bleu Elsass, Agnès Lohr, organisatrice du festival Summerlied, Cathy Bernecker, comédienne... s'est réuni pour écouter les chansons des 32 candidats déclarés pour cette troisième saison du concours de chanson en alsacien et en platt.

Les dix concurrents sélectionnés poursuivront l'aventure de d'Stimme par un enregistrement de leur chanson dans les studios de France Bleu Alsace début février, en présence de Matskat et de ses musiciens. Chansons soumises au vote du public au courant du mois de mars sur le site internet de France Bleu. Les trois finalistes pourront se produire sur la scène des Tanzmatten à Sélestat, soirée où sera annoncé LE grand gagnant le 31 mai prochain à 20h.

La sélection fut longue et compliquée. Ils seront donc 10 à participer à la suite du concours d'Stimme.

Le nom des dix lauréats de la 3e édition de d'Stimme

Cynthia COLOMBO

Frédérique GROER

Julien HACHEMI

Edouard HEILBRONN

Anne HERRSCHER

Lydie MITTELHAUSER

Jean-Luc ULRICH

Charlotte VIX

Christophe VOLTZ

Christine WAMBST

Le président du Jury de d'Stimme 2019, Matskat © Radio France - Régine Jessel

Un concours organisé par France Bleu Elsass et l'OLCA avec le partenariat du Crédit Mutuel, d'Orange, la SACEM, les Tanzmatten, la ville de Sélestat et France 3 Alsace.