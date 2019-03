Lucky Peterson en concert à La Carène Brest le 13/03 à 20h30 avec Quai Ouest Musiques et France Bleu Breizh Izel !

Salle des Musiques Actuelles La Carène Brest

Quai Ouest Musiques et France Bleu Breizh Izel présente Lucky Peterson en concert à La Carène Brest le 23 mars 2019 à 20h30

Lucky Peterson se produit à l’orgue dès l’âge de cinq ans, devient une star des shows télévisuels du pays et enregistre son premier album.

Le jeune musicien va prendre des cours d’orgue, la guitare viendra plus tard. En 1981, alors qu’il a dix-sept ans, Lucky Peterson est engagé par Little Milton, chanteur et guitariste phare du label Stax, et se retrouve derrière les claviers de son groupe Mighty All Stars. Lucky Peterson jouera avec des artistes comme Mavis Staple ou Bootsy Collins. Soul, gospel, rhythm’n’blues, rock’n’roll, funk : c’est tout ce mélange d’influences qui contribue à forger le style unique de Lucky Peterson, façonné par tout un patrimoine de blues et de black music.

Il commencera à enregistrer ses propres albums au début des années 90 sur de prestigieux labels et passera des années à tourner de manière intensive à travers le monde avec son groupe ” The Organization “.

En mars 2018, Lucky Peterson a reçu l’Award du meilleur artiste de blues par la radio JAZZ FM au Royaume Uni.

Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Lucky Peterson commencera une nouvelle tournée ” the blues is back ” début 2019, accompagné par son groupe ” The Organization ” et par la chanteuse Tamara Tramell.