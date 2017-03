Matt Pokora sur scène pour son My Way Tour à Nancy

France Bleu Lorraine a suivi Matt Pokora, pour la première de son My Way Tour, sur la scène du Zénith de Nancy vendredi 3 mars dernier, et recueilli sa première réaction après le spectacle.

Vendredi 3 mars, France Bleu Lorraine organisait une journée spéciale M. Pokora pour le début de sa tournée, le "My Way Tour", qui rend hommage à Claude François. Vous avez pu gagnez vos places et France Bleu Lorraine a attendu avec vous l'ouverture des portes du Zénith de Nancy.... et vous étiez très nombreux à vous presser pour voir votre idole.

France Bleu Lorraine a pu rencontrer l'artiste juste après le concert pour recueillir ses premières impressions. Il remercie ses fans lorrains.

C'est une région qui me tient à coeur... je me sens toujours un peu chez moi... M. Pokora

Des fans heureux !

Ce groupe de fan a eu la chance de rencontré @MPokora avant le #mywaytour à Nancy ! #MPokoraFranceBleu pic.twitter.com/y6QCfecFtd — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) March 3, 2017

Véronique Lorre était avec les fans de M. Pokora, qui trépignaient d'impatience aux portes du Zénith de Nancy.