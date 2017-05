VIDÉO - Matthieu Chedid : "On a besoin de remettre de la couleur dans nos vies !"

Matthieu Chedid est l'invité d'Élodie Suigo pour parler de son nouvel album : "Lamomali". Un disque qu'il a composé principalement avec Toumani et Sidiki Diabaté, des références de la musique malienne, et la chanteuse Fatoumata Diawara. Un disque rempli de couleurs, une déclaration d'amour au Mali.

Matthieu Chedid, alias -M-, est de retour depuis début avril avec un nouvel album : "Lamomali". Un disque très coloré, rempli de soleil et d'artistes de tous horizons tels que Youssou N'Dour, Nekfeu, Oxmo Puccino, Jain ou encore Amadou et Mariam... Dans la plupart des titres de cet album, -M- s'est entouré de Toumani et Sidiki Diabaté, grands joueurs de kora (un instrument de musique africain) et de la chanteuse Fatoumata Diawara.

"On est dans un monde un peu gris et ce disque est une célébration de la couleur" -M-

Matthieu Chedid a eu un coup de foudre pour l'Afrique et le Mali, lors de sa rencontre avec les artistes Amadou et Mariam en 2009 : "Cela fait longtemps que le Mali est en moi. J'ai eu un coup de cœur, comme une rencontre amoureuse !" explique-t-il. Ce nouveau projet est une invitation au voyage, une ode à la couleur. Le musicien ajoute : "Ce disque est une manière de remettre de la lumière et de célébrer la beauté de la culture malienne à travers la musique et les couleurs : on est dans un monde un peu gris, et c'est vrai que d'aller en Afrique... c'est phénoménal les vertus de la couleur ! J'essaie d'en remettre dans ma vie, et on en a tous besoin profondément !" -M- est toutefois conscient que cette "vision poétique" qu'il a du Mali, "peut paraître un peu naïve, mais c'est une vibration de cœur à cœur avec ce pays et la kora, qui est un peu la muse de cet album."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Matthieu Chedid ci-dessous. Durant une vingtaine de minutes, l'artiste parle de son amour pour la culture malienne et raconte cet album et sa genèse. Il livre également son regard sur "Le baptême", son premier album studio qui va fêter bientôt ses 20 ans !