Michael Jackson : les chiffres de tous les records, 10 ans après sa mort

350 millions d'albums vendus...

Le chiffre est en perpétuelle augmentation, si l'on se fie au Livre Guinness des records, l'interprète de Beat it a vendu plus de 350 millions d'albums. Il arrive troisième sur le podium avec devant lui, Elvis Presley et les Beatles.

... dont 66 millions pour "Thriller"

Produit par le musicien de jazz Quincy Jones, l'album Thriller sort le 30 novembre 1982, c'est une subtile alchimie mélangeant, le rock, la pop et la soul music. Grâce à la composition Billie Jean, l'album se classe en tête de tous les hit parades des deux côtés de l'Atlantique, l'explosion des ventes est phénoménale.

Vient ensuite le titre Thriller qui avec le soutien de son vidéo clip, assure au cadet des Jackson 5, un triomphe mondial. Deux ans plus tard, il rafle 8 Grammy Awards, Michael est définitivement une star.

13 minutes et 42 secondes pour le clip "Thriller"

C'est la durée du fameux vidéo clip de Thriller , mis en scène par John Landis. Conçu comme un long métrage, son budget de plus de 1 million de dollars est dix fois supérieur aux tournages habituels. Maquillages, chorégraphies et d'intenses répétitions, font de cette production le clip le plus cher de l'époque.

Michael Jackson finance sur ses propres deniers, le making of de 45 minutes et passe un accord avec la chaîne de Télévision MTV pour un droit exclusif de diffusion. Face au succès, une cassette VHS regroupant clips et documentaire du tournage se vend à plus 9 millions d'exemplaires.

47 millions pour acheter les titres des Beatles

En 1985, Michael Jackson décide de racheter pour plus de 47 millions de dollars les droits d'édition des mythiques Beatles. Il devient ainsi propriétaire de titres qui ont fait la gloire et la fortune des quatre garçons de Liverpool, à l'image de Let It Be, Hey Jude ou encore Yesterday. En 2017, après une bataille juridique, Paul McCartney, trouve un accord à l'amiable avec Sony ATV Music concernant le répertoire composé par le groupe.

1,54 million pour un Oscar

Cinéphile dans l'âme, Michael Jackson achète aux enchères chez Sotheby pour 1,54 million de dollars, la statuette de l'Oscar du film Autant en emporte le vent. Après son décès en 2009, les ayants droits, ne retrouvent pas l'historique récompense dans la demeure californienne du chanteur !

