Mora Mora sur la scène Bleu au FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Mora Mora (France - Sèvres)

Une voix douce assemblée à une rythmique électro ponctuée de touches pop c’est le secret de Mora Mora. En effet, cette parisienne d’origine malgache brode « doucement et tranquillement » sa musique Pop Électro en cherchant sa place parmi des artistes comme FEIST, London Grammar et The Blaze. L’artiste sait s’entourer puisqu’elle est accompagnée de musiciens expérimentés avec Vincent Charpin, batteur de JAHNERATION et Thomas Bernardini, bassiste et guitariste de Broken Back afin de nous offrir une musique résonnant tel un hymne à la douceur de vivre et à la tranquillité.

Rendez-vous avec Mora Mora, samedi 8 juin à 15h45, scène Bleu, place Corbis

