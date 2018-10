Manche, France

La Bohème, Emmenez-moi, Hier encore... Charles Aznavour est mort dans la nuit de dimanche à lundi, à son domicile dans les Alpilles (sud de la France). Le chanteur était âgé de 94 ans. Le chanteur manchois Mathieu Johann, ancien de la Star Academy, salue "un monument de la chanson française, un monsieur délicieux".

En 70 ans de carrière, Charles Aznavour a écrit plus de 1300 chansons. "Charles Aznavour, c'est un homme résolument moderne malgré son grand âge. Quand j'étais gamin, il a fait partie des gens qui m'ont donné envie de chanter. C'est une vraie page du music-hall et de la chanson française qui se tourne aujourd'hui. ça me rend triste car il n'y a plus de gens de sa trempe aujourd'hui. C'est un vrai chagrin. Quand on écoute Aznavour, il y a les standards, qu'on aime chantonner dans sa voiture quand on les entend, il y a aussi tous ces sujets de société qu'il a pu traiter comme la vieillesse, le viol, l'homosexualité... Avec une manière poétique et élégante. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui manient la plume comme le grand Charles !", ajoute Mathieu Johann.

Celui qu'on surnomme le "Sinatra français" est venu plusieurs fois dans le département, notamment dans les années 60 au théâtre de Cherbourg.

D'autres personnalités manchoises ont réagi sur les réseaux sociaux à l'annonce de la mort du "grand Charles" :

Le chanteur qui « se voyait déjà en haut de l’affiche » et ne l’a plus quittée depuis tant d’années est parti sans doute « dans le petit bois de trousse -chemise » Ému de la disparition d’un artiste #ForMeFormidable#Aznavourpic.twitter.com/mnoCD5F0QY — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) October 1, 2018