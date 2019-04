VIDEO - Nicolas Peyrac, invité de Vianney Huguenot, pour France Bleu Lorraine

Boulange, France

En concert à Boulange en Moselle, invité par le Sillon, Nicolas Peyrac a échangé avec Vianney Huguenot avant de monter sur scène. L'artiste évoque ses liens avec la Lorraine, ses nouveaux albums, ses anciens tubes (so far away, je pars, et mon père, le vin me saoule...), la fabrication d'une chanson, son père médecin de campagne, la culture accessible à la ruralité, son amitié avec Benabar...

Nicolas Peyrac, auteur-compositeur-interprète et écrivain

Nicolas Peyrac habite toujours dans la petite commune de Saint-Brice-en-Coglès en Bretagne, où il a grandit. Ses parents étaient tous deux médecins, il suivra leurs traces et fera six années d'études de médecine qu'il abandonne pour se consacrer complètement à la musique. Il sort son premier album "D'où venez-vous" en 1975, suivront plus d'une vingtaine d'albums et compilations. Nicolas Peyrac est également écrivain, il a publié trois romans "Qu'importe le boulevard où tu m'attends", "J'ai su dès le premier jour que je la tuerais", "Elsa", et un livre de souvenirs "So far away, un certain 21 mars !".

