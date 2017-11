Philippe Manoeuvre vous présente son livre " La Discothèque Secrète" sur France Bleu Lorraine

Le 4 octobre 2017 sortait "La discothèque Secrète de Philippe Manœuvre" et Philippe Manœuvre est venu sur France Bleu pour nous en parler.

Retrouvez l'interview intégrale de Philippe Manœuvre par Jean-Christophe Chapuis.

Livre " La discothèque secrète de Philippe Manoeuvre" - Desinge & Hugo & Cie

De 1974 à 2017, Philippe Manœuvre en tant que membre de la Rock Critic International, a parcouru la planète pour rencontrer les grands (et souvent aussi les petits) du Rock. De Berlin à l’Australie, de Toulon au Japon, chacun de ces voyages a été le prétexte à des explorations dans des boutiques inconnues, à la recherche d’autres disques de rock. Des disques ignorés. Ces disques, il y a de grandes chances que vous n’en ayez jamais entendu parler. Car si le rock réside dans les sillons d’albums célébrés de tous (Beatles, Stones, Velvet Underground, Doors, Pink Floyd, Led Zeppelin, Stooges, Nirvana, etc…) qui a dit qu’on ne le retrouvait pas également dans les disques des petits, des humbles, des obscurs, des losers ? Et puis rappelons-le, certains disques sont passés à travers les mailles du filet parce qu’ils étaient too much. Trop toxiques, trop gonflés, trop fous, trop stoned, trop rebelles. Collector ! invite à un éblouissant coup de projecteur sur l’histoire secrète du rock.On ne présente plus Philippe Manœuvre, LE monsieur Rock en France, homme de télévision, de radio, de presse écrite. Sa « Discothèque Idéale » parue chez Albin Michel, s’est écoulée à plus de 80 000 exemplaires.

Philippe Manoeuvre porte les lunettes France Bleu © Radio France - Marc Scherrer

Avant d'être l'animateur de la cultissime et délirante émission Les enfants du rock, Philippe MANŒUVRE, déjà passionné par le rock, étudiait à l'école française des attachés de presse. Images d'archive INA

J'aime la musique, j'ai vingt ans et je vais aller au concert dans une semaine avec un tas d'autres jeunes et là y a une grande vibration une espèce de fête sauvage en quelque sorte une fête du son. Philippe Manœuvre à 20 ans.

Ci-dessous une interview du groupe Scorpions dans "les enfants du rock" par Philippe Manœuvre.

Jean-Louis Aubert dans "les enfants du rock" extrait de 1988