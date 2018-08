Périgueux, France

Ils sont deux, ils sont jeunes et beaux, ils se complètent au point qu’on pourrait les penser frère et sœur, meilleurs amis, ou même âmes sœurs… c'est le duo Philippine & Théo et ils sont ce vendredi 24 août sur la scène du parc Gamenson les invités vedettes de la soirée Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu.

Agés de 22 et 20 ans, Philippine et Théo sont connus du grand public grâce à leur participation au télé-crochet de TF1 "The Voice". Désormais ils volent de leurs propres ailes et sortent leur premier single avec la reprise du tube de Gérard Palaprat "Pour la fin du monde" Cette démarche va dans le sens d'un projet de reprises des succès des années 70.

Ils seront sur la scène du parc Gamenson de Périgueux après la prestation des finalistes de ce concours de chanson française pour les catégories interprète et auteur-compositeur-interprète. C'est eux qui enflammeront le public avant l'annonce du palmarès de la Truffe de Périgueux 2018 !