Renaud est l'artiste qui a vendu le plus d'albums en France en 2016

Le chanteur Renaud confirme son retour gagnant en terminant en tête des ventes d'albums en France en 2016, d'après les chiffres publiés ce jeudi par le Snep, principal syndicat des producteurs.

Renaud termine l'année 2016 en tête des ventes d'albums selon des chiffres dévoilés jeudi 5 janvier par le Syndicat national de l'édition phonographique, principal syndicat des producteurs de musique. Le dernier opus du chanteur, "Renaud", s'est écoulé à plus de 730.000 exemplaires, selon le classement du Snep, qui prend aussi en compte les écoutes d'albums en streaming (écoute sur internet sans téléchargement). La sortie du dernier album de Renaud, le premier depuis 2009, a suscité un engouement important en 2016 en France, et cela s'est traduit par des ventes importantes dès les premières semaines.

→ À LIRE AUSSI : Le retour de Renaud : "les fans m'ont donné une énergie hallucinante"

Renaud devance Céline Dion et son album "Encore un soir". Le groupe Kids United fait coup double dans ce top 5 des meilleures ventes de l'année 2016, avec "Un monde meilleur" à la troisième place, et "Tout le bonheur du monde" qui termine quatrième. M. Pokora referme ce top 5, avec son album de reprises des succès de Claude François, "My Way". La suite du classement n'a pas été communiquée.

Ce classement des 200 meilleures ventes d'albums est établi chaque année par l'institut d'études de marché GfK. Il tient compte de tous les modes de consommation de musique des Français: ventes physiques d'albums CD et vinyles, ventes en téléchargement et, depuis juillet 2016, le streaming.