Retour sur les plus grands tubes de George Michael

Depuis ses premières années avec Wham ! jusqu'à son dernier opus, "Symphonica", paru en 2014, re-découvrez l'une des grandes stars de la pop autour à travers un florilège de ses plus grands tubes.

Careless Whisper (1984)

Au tout début des années 1980, le monde entier découvre "Wham!", un duo d'anglais, George Michael et Andrew Ridgeley, avec des chansons pop qui démontrent déjà un talent certain pour la composition : Wake Me Up Before You Go Go, Everything She Wants, Freedom, et surtout le tube interplanétaire Careless Whisper, qui va devenir un classique absolu de la musique populaire. L'aventure Wham ! s'arrêtera brutalement en 1986.

I Want Your Sex (1987)

George Michael sort son premier album solo en 1987, Faith, qui se vendra à plus de 20 millions d'exemplaire jusqu'à ce jour. Cet album contient les tubes Faith et I Want Your Sex, succès provocant avec son clip censuré par la BBC.

Durant les années 1990, alors en pleine bataille juridique avec sa maison de disque, il fera des apparitions importantes, notamment au concert-hommage à Freddie Mercury, le 22 avril 1992 au stade de Wembley, durant lequel il reprendra "Somebody to love" de et avec le groupe Queen.

Jesus to a child (1996)

Marqué par le décès de son compagnon de l'époque et par la bataille juridique perdue contre son ancienne maison de disque, il reprendra le chemin des charts avec "Jesus to a child" issu de l'album "Older" paru en 1996.

Malgré les scandales et les échecs commerciaux, George Michael continuera à faire entendre sa voix dans les médias, sortir des albums et arpenter les scènes mondiales jusqu'à son décès aujourd'hui. Retrouvez toutes les chansons marquantes de George Michael dans notre playlist.