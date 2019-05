Runrummer sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Runrummer, Pop Electro (Angleterre, Londres)

À l’âge de 17ans seulement, Olivia Morris débute sa carrière dans la musique en écrivant pour des artistes électro renommés comme The Chainsmokers et Showtek.

Plus tard, la chanteuse londonienne créa Runrummer accompagnée de trois musiciens.

Aujourd’hui inspirée par des artistes comme Flume, Tame Impala ou ODESZA, l’artiste tient à marquer la scène électro pop britannique grâce à sa créativité, sa modernité et en écrivant sur des thèmes qui sont ses propres luttes comme la dépression, la sexualité et l’identité de genre.

Rendez-vous samedi 8 juin à 14h pour écouter Runrummer, place Corbis, sur la scène Bleu au FIMU 2019