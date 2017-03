Ry'm fait sensation durant "The Voice" !

Le leader-chanteur du groupe strasbourgeois Lyre le Temps a fait sensation lors des auditions à l'aveugle de cette 6ème saison du télé-crochet de TF1. Revivez ici sa prestation !

Cela fait maintenant près de 10 ans que le groupe strasbourgeois d'électro-swing Lyre le Temps tourne avec succès sur toutes les routes d'Alsace et de France. Leur troisième album "Prohibition Swing" est d'ores et déjà disponible (sorti en novembre dernier), et pour suivre leur tournée, les dates sont disponibles sur leur page facebook.

La pochette de l'album "Prohibition Swing"

Ry'm (alias Ludovic dans le civil) s'est fait remarquer à la télévision lors des auditions à l'aveugle de l'émission de TF "The Voice" avec une reprise de Ray Charles "Hit the road, Jack". Reprise qui a fait se retourner les quatre membres du jury, unanimes sur sa prestation !

Et il se trouve que dans ce jury, il y a un strasbourgeois : M. Pokora, que Ry'm avait d'ailleurs déjà rencontré auparavant, en Alsace d'ailleurs !

Et en toute logique, le choix de Ry'm s'est porté sur le coach strasbourgeois de l'émission !

M. POKORA - MYTF1

Le leader de Lyre le Temps va avoir besoin de vous, de votre soutien et de vos votes pour la suite de cette aventure. Et ça repart dès ce soir sur TF1, alors n'hésitez pas à soutenir cet artiste de grand talent, parti pour représenter l'Alsace et espérons le arriver très loin dans l'aventure "The Voice" ! Et pour retrouver sa prestation en entier, suivez ce lien !

Ry'm de Lyre le Temps avec François Pinganaud © Radio France - David Talec

Et puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul, le 26 mars prochain, sur France Bleu Alsace, François Pinganaud reçoit le groupe Lyre le Temps pour le live du mois ! Un live que vous pourrez retrouver en son et en images en suivant ce lien : Note in Blue. Soyez au rendez-vous !