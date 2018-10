Ce 26 octobre sort aux côtés de France Bleu, le best-of de Florent Pagny, intitulé "Toujours et encore" qui rassemble ses plus grandes chansons.

Quelques mois après la sortie de "Tout simplement", son dernier album, Florent Pagny nous propose une superbe compilation qui réunit tous ses succès. L'artiste qui a vendu plus de 15 millions de disques, nous a concocté un magnifique best-of.

De "N'importe quoi" à "Savoir aimer", sans oublier "Et un jour une femme" ou encore "Ma liberté de penser" et "Bienvenue chez moi", vous allez retrouver toutes vos chansons préférées, sur un simple ou double CD mais aussi en double vinyle.

Pochette de l'album "Toujours et encore" -

Après plus de 30 ans de carrière, ce nouvel opus qui ravira assurément tous ses fans à quelques semaines des fêtes de fin d'année, fait la part belle à ses plus beaux titres qui sont désormais des classiques de la chanson française.