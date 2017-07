"Un peu de nous", Céline Dion présente un triple album souvenir au lendemain de sa tournée française

Céline Dion sort ce vendredi 21 juillet un triple CD intitulé : "Un peu de nous". La star québécoise y a regroupé l'intégralité des titres qu'elle a pu interpréter lors de sa tournée française qui s'achève à Nice le 20 juillet. À cette occasion, France Bleu vous propose une journée spéciale !

Après une tournée triomphale de plus de 30 dates en Europe, Céline Dion présente, au lendemain de la dernière de ses dates en France, un double CD souvenir regroupant l'intégralité des tubes qu'elle a pu interpréter lors de ces concerts. En plus de cela, vous pourrez retrouver sur un troisième disque des versions instrumentales officielles de ses plus grands titres, pour d'éventuelles futures soirées karaoké !

Une journée spéciale sur France Bleu le 21 juillet

À l'occasion de la sortie de ce triple album souvenir, France Bleu, radio partenaire, vous propose une journée spéciale ! Le 21 juillet, tout au long de la journée, écoutez et réécoutez les titres de cette compilation.

3 disques pour vivre et revivre votre été avec Céline Dion

"On ne change pas", "Je sais pas", "My heart will go on"... Découvrez l'intégralité des titres présents sur ce triple album qui sent (très) bon le best-of !

CD1

Dans un autre monde

Terre

L'étoile

Ordinaire

On ne change pas

Je sais pas

Immensité

Et je t'aime encore

Zora sourit

Si c'était à refaire

À vous...

Le Ballet

Loved Me Back To Life

Because you loved me

CD2

S'il suffisait d'aimer

Ziggy

Tous les blues sont écrits pour toi

Refuse To Dance

Love Is All We Need

Love Can Move Mountains

Treat Her Like a Lady

Misled

River Deep, Mountain High

My Heart Will Go On

Encore un soir

Pour que tu m'aimes encore

CD3 : Karaoké audio - Versions instrumentales