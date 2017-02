Victoires de la Musique : Renaud et Jain, artistes de l'année. Le palmarès complet

Jain, Renaud et Benjamin Biolay sont les grands gagnants de cette 32e édition des Victoires de la Musique. Vianney remporte lui la Victoire de la chanson de l'année. Une soirée marquée également par des messages de soutien pour le jeune Théo et des hommages à David Bowie, Prince et Leonard Cohen.

Jain consacrée, Renaud de retour et la confirmation de Benjamin Biolay

-Meilleure artiste féminine : Jain. Soirée quasi pleine pour la jeune chanteuse de 24 ans avec deux Victoires remportées sur trois possibles ! Son premier disque, Zanaka, produit par Yodélice, est à ce jour double disque de platine ! Rappelons que Jain avait déjà remporté le prix de 'l'album révélation de l'année" l'an dernier !

- Meilleur artiste masculin : Renaud. Le Phénix reçoit une Victoire de la Musique pour son nouvel album, marquant son retour sur le devant de la scène après de longues années d'absence. Celui qui est l'artiste qui a vendu le plus d'albums en France en 2016, n'était pas sur la scène du Zénith de Paris, puisqu'en concert à Nantes au même moment. Dans un message qu'il avait enregistré quelques heures auparavant, il a tenu à dédier cette Victoire à ses enfants.

.@renaudofficiel n'est pas présent ce soir, mais il remporte la Victoire "Artiste Masculin" ! Bravo à lui !! #Victoires2017 pic.twitter.com/sozz1t03Vi — France 2 (@France2tv) February 10, 2017

- Meilleure chanson originale : Vianney - Je m'en vais. Le jeune chanteur, qui était l'invité de France Bleu Live, il y a quelques jours à peine, a été récompensé par le vote des internautes.

- Meilleur album de chansons : Benjamin Biolay - Palermo Hollywood. Le chanteur reçoit la quatrième Victoire de la Musique de sa carrière avec son nouvel et septième album, sorti courant 2016.

- Meilleur album révélation : Radio Elvis - Les conquêtes. Influencés par Noir Désir, Dominique A ou Alain Bashung, Pierre, Colin et Manu forment le trio de rock français le plus prometteur du moment.

- Meilleur vidéo-clip : Jain - Makeba. L'un des réalisateurs du clip a profité du moment où il était sur scène pour apporter son soutien à Théo, le jeune homme violemment interpellé à Aulnay-sous-Bois : "On n'est pas des bamboulas, on est tous des Théo, on croit en la justice" a lancé l'artiste au public. Imany, nommée dans la catégorie artiste féminine, a également profité de son passage sur la scène du Zénith pour "demander la justice, la justice pour Théo, la justice pour Adama, pour tous ceux dont on ne parlera pas".

"On se doit de demander la justice"

Message fort d'@Imanyofficiel sur la scène des #Victoires2017 pic.twitter.com/5yJaHoWGXj — France 2 (@France2tv) February 10, 2017

- Meilleure révélation scène : L.E.J.

Les filles sont vraiment ravies ! Bravo à @LucieElisaJulie pour la Victoire "Révélation Scène" ! #Victoires2017 pic.twitter.com/EV28imbcWN — France 2 (@France2tv) February 10, 2017

- Meilleur concert ou spectacle musical : Ibrahim Maalouf - Red and black light. Le prodige de la trompette aux multiples inspirations et aux innombrables collaborations remporte la Victoire de la Musique du meilleur concert de l'année.

- Meilleur album de musique rock : Louise attaque - Anomalie. Le groupe emmené par Gaëtan Roussel, de retour depuis l'an dernier avec leur quatrième album, et après 8 ans d'absence, décroche une 4ème Victoire de la Musique ! Belle façon de fêter leur 20 ans d'existence !

- Meilleur album de musique électronique / dance : Kungs - Layers. Le jeune DJ de 20 ans, qui fait danser toute la France avec les hits que sont "Don't you know" et "I feel so bad" remporte son premier prix. Il sera en concert au France Bleu Live Festival le 31 mars prochain.

Revivez le superbe medley de @KungsMusic aux #Victoires2017, et retrouvez toutes les prestations de la soirée ici ➡️ https://t.co/9OkKj30nvF pic.twitter.com/ra2ZSMR8cU — France 2 (@France2tv) February 10, 2017

- Meilleur album de musique urbaines : Jul - My world

- Meilleur album de musique du monde : Calypso rose - Far from home. C'est la chanteuse trinidadienne de 76 ans, que vous avez peut-être découvert dans l'émission "Nouvelle scène", qui remporte le prix avec son album "Far from home", produit par Manu Chao.

Les hommages des Victoires

David Bowie, Prince ou encore Leonard Cohen, les Victoires ont souhaité rendre hommage à ces quelques légendes de la musique, disparues l'an dernier :