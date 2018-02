Victoires de la Musique : le sacre d'Orelsan, Charlotte Gainsbourg et Juliette Armanet récompensées

Par Benjamin Jacquot, France Bleu

Orelsan et Charlotte Gainsbourg sont les gagnants de cette nouvelle édition. Juliette Armanet et Mc Solaar sont également récompensés. Une soirée qui a rendu hommage à France Gall et Johnny Hallyday, tandis qu’Étienne Daho a reçu un prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.