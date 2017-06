VIDÉO - Découvrez le clip de "Le présent d'abord", le nouveau titre de Florent Pagny

Florent Pagny présente ce jeudi 15 juin le clip de "Le présent d'abord". Un nouveau single composé par Maître Gims et écrit par Lionel Florence, qui marque le retour du chanteur à la variété française. À suivre un album et une tournée, prévus pour septembre, en partenariat avec France Bleu.

"Le présent d’abord", c'est le nouveau titre de Florent Pagny. Pour l'occasion le chanteur à la voix de ténor s'est entouré de Maître Gims et Dany Synthé (producteur de titres pour Booba, Black M ou encore MHD et futur juré de "La nouvelle star") –

« C’est tellement la même chose que nous, mais dans une autre génération », résume Florent Pagny. « Leur fusion de rap, d’urbain, de pop ou de celtique avec une voix opératique, c’est de la vraie variété. Là, on se rejoint avec cette mélodie qui reste longtemps collée à la mémoire – elle est sur les quatre notes fondamentales de l’humain, comme un chant d’enfants dans une cour d’école. »

Le clip de ce nouveau titre, qui marque le retour de Florent Pagny à la variété française, a été tourné à Almeria en Espagne. Côté textes, on retrouve l'inévitable Lionel Florence (l'auteur notamment de "Savoir aimer" et "Ma liberté de penser"). Pour découvrir le nouvel album de Florent Pagny, il faudra attendre l'automne. Le chanteur partira également sur les routes de France à partir de septembre 2017. Le "55 Tour" est à suivre avec France Bleu !