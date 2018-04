En préambule d'un nouvel album à paraître en septembre, le groupe Boulevard des airs sort ce jeudi un nouveau single intitulé "Je me dis que toi aussi". France Bleu Béarn vous a permis de le découvrir depuis ce matin avec en bonus une interview de Florent Dasque et Sylvain Duthu, les 2 leaders de ce groupe tarbais. Après le succès de l'album "Bruxelles" sorti en juin 2015 puis la tournée qui a suivi et emmené Boulevard des airs sur les routes des grands salles et des Zénith, l'ensemble des membres du groupe est rentré en studio pour composer et enregistrer un nouvel album, leur 4ème, attendu à la fin de l'été. Ce premier extrait propose une sonorité pop avec un soupçon d'électro tout en gardant une certaine tristesse dans le texte, l'alchimie souvent pratiquée par ce groupe entre une mélodie et des arrangements entraînants et une mélancolie joyeuse dans les mots. À retrouver dès maintenant sur les ondes ou à écouter via les plateformes de musique en streaming, "Je me dis que toi aussi" bénéficiera très rapidement d'un clip actuellement en cours de montage après son tournage dans le désert des Bardenas au sud-est de la Navarre.

Boulevard des airs, de la tournée au nouvel album

Grandes salles, festivals, Zénith... Boulevard des airs a beaucoup donné sur scène depuis la sortie de l'album "Bruxelles" en juin 2015. L'occasion pour le groupe d'emmagasiner plein de souvenirs et de bonne énergie pour aborder la phase de création de ce 4ème album dans lequel ils se sont fortement investis.

"Je me dis que toi aussi", le nouveau single de Boulevard des airs

Et qu’importe le temps Et qu’importe le vent Et j’avance en titubant Oui j’avance en titubant Comment te dire ce que je ressens Comment faire pour faire autrement, que ça... un texte mélancolique associé à une mélodie entraînante c'est le subtile mélange proposé par Boulevard des airs pour ce nouveau titre "Je me dis que toi aussi" qui s'annonce d'ores et déjà comme un tube pour le groupe bigourdan.

Les sources d'inspiration du nouvel album de Boulevard des airs

9 mois de création pour ce nouvel album, qui est en cours de finition, avec une production moderne et dans l'air du temps. Des nombreuses sources d'inspiration pour le groupe qui vont de l'électro de The Chainsmokers au rappeur Damso. Un album qui se veut éclectique avec la musique qu'aiment faire les tarbais de Boulevard des airs.

L'ambiance musicale de ce nouvel opus

Une ambiance plus pop pour ce 4ème opus de Boulevard des airs avec des rythmiques électro, une guitare plus présente et un peu moins de cuivres. Tout cela lié à différentes influences dont le groupe s'est nourrit consciemment et inconsciemment durant sa dernière grande tournée.

Une avant-première en projet à Tarbes

Les membres du groupe Boulevard des airs gardent un bon souvenir du lancement de leur précédent album "Bruxelles" en terres tarbaises et espèrent pouvoir organiser une avant-première toujours à Tarbes à la fin de l'été 2018 pour fêter la sortie de ce nouveau disque avec leur public. Une grande tournée est également en préparation pour l'année 2019.