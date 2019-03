VIDEO Découvrez "Mon ange", la nouvelle chanson de Xavier Mateù, le gagnant de la Nouvelle Star

Perpignan, Perpignan, France

Il a gagné la Nouvelle Star sur M6 en décembre 2017 et depuis le catalan Xavier Matéu travaille sur son premier album qui doit sortir à l'automne. Sa nouvelle chanson "mon ange" est dédiée à sa fille. Trois minutes d'émotions et et de douceur avec un texte qui est une véritable déclaration d'amour. Décrouvez la version accoustique avec ce clip tourné à la briqueterie de Saint-Jean-Pla-de-Corts. La voix de Xavier accompagnée par la guitare de son frère Sebah.

Avant la sortie de l'album, un premier E.P. de 5 titres sera disponible en Avril.