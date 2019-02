Vidéo et photos : stage d'éveil musical pour trente enfants allophones à Allenjoie

Allenjoie, France

Trente enfants allophones participent à stage d'éveil musical sous un chapiteau à Allenjoie du 18 au 22 février 2019. Être allophone signifie que le français n'est pas notre langue maternelle. Ils ont de 5 à 11 ans et viennent du monde entier (Albanie, Téchéchénie, Afrique centrale,...) et tous ne parlent pas français voire ne parlent pas du tout. Le projet a pu être réalisé grâce aux Eurocks Solidaires 2018 pendant lesquels 8 000 euros ont été récolté pour l'association.

Pendant une semaine, les enfants découvrent des instruments et la joie de l'orchestre avec l'association Récré-à-sons, "dont la vocation est de sensibiliser autant à l'écoute qu'à la pratique" explique Eric Dufour, président de Récré-à-Sons.

Certains n'ont jamais touché d'instrument auparavant. Jean Fried, directeur de l'association et maire d'Allenjoie guide d'une main experte cet ensemble de novices enthousiastes : "Récré-à-sons à cette particularité : proposer un accès à la musique originale facilitant pour les enfants. On a des instruments totalement accessibles pour eux. Et là on commence des morceaux très structurés" indique-t-il.

Un moyen de découvrir d'autres cultures

Laurine Bodin accompagne les enfants pendant le stage. Certains habitent dans un foyer à Delle, d'autres à Belfort et d'autres encore à Montbéliard. Selon l'éducatrice spécialisée au centre d'accueil des demandeurs d'asiles de Montbéliard ce projet est aussi un moment d'échange et de partage : "Ce stage leur permet de sortir de leur routine, de pouvoir faire des choses un peu exceptionnelles et aussi de rencontrer d'autres enfants d'autres cultures" déclare-t-elle.

Pour restituer ce qui a été accomplit pendant une semaine, un spectacle est prévu ce vendredi 22 février à 18 heures en présence des familles des enfants sous le chapiteau du cirque Bobof à Allenjoie.

Retour en vidéo et en photos

Les enfants apprennent à jouer du carillon. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Certains enfants de l'association viennent aider les enfants allophones. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Petits et grands, tout le monde participe. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les enfants découvrent différents instruments. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz