Nancy, France

James Warren, un des fondateurs du groupe The Korgis dans les années 70, est l'invité d'Emmanuel Rousseau, pour le spectacle Symphopop qui aura lieu dimanche 28 janvier 2018 à 17h, à l'Autre Canal de Nancy. Il est accompagné de Jérome Didelot, initiateur de Symphopop.

Le spectacle Symphopop

À travers une sélection de chansons qui font la part belle aux instruments classiques, Symphopop rend hommage aux grands arrangements orchestraux qui ont marqué l’histoire de la musique populaire, de George Martin (Beatles) à Jean-Claude Vannier (Gainsbourg). Que serait “Be My Baby” des Ronettes sans la puissance des violons pensés par Phil Spector ? Que serait “La ballade de Melody Nelson” de Gainsbourg sans l’orchestre de Jean-Claude Vannier ? Que serait “Eleanor Rigby” des Beatles sans les arrangements de George Martin ?

Sur une idée originale de Jérôme Didelot.

Direction artistique : Renaldo Greco

Direction d’orchestre : François Légée

Sur scène : Le GAM, Laura Cahen, Manuel Etienne, Vincent Mougel (Kidsaredead), Jérôme Didelot (Orwell), Renaldo Greco, Mathieu Ambroziak, Benjamin Cahen, Charlie Davot et des élèves de la MAI.

Avec la participation exceptionnelle de James Warren (The Korgis)

En prélude à ce spectacle, une conférence sur les arrangements dans la musique aura lieu au Conservatoire de Nancy en présence de James Warren, auteur/compositeur du tube des Korgis "Everybody’s Got To Learn Sometime", mais qui a par ailleurs collaboré avec George Martin (producteur/arrangeur des Beatles).

Vous ne vous souvenez pas du tube des Korgis, Everybody’s Got To Learn Sometime ? Petit retour en vidéo...