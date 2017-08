Direct Vidéo : la finale de la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu

Dès 20h15 suivez en direct vidéo la finale du concours de chanson française "la Truffe de Périgueux" depuis le parc de Gamenson. 2 catégories en compétition : interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes.

C'est le grand soir pour les artistes finalistes du concours de chanson française la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu. Dès 20h30 les sélectionnés des catégories interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes montent sur la scène du parc Gamenson et proposent leur performance au public et jury qui vont désigner les meilleurs de chaque catégorie. Pour cette édition 2017, le jury de professionnel est présidé par le chanteur bergeracois Tibz, cet artiste est l'auteur d'un des tubes de cet été 2017 avec "Nation". Durant la délibération du jury c'est Ours, un de deux fils d'Alain Souchon, qui occupe la scène de Gamenson, son 3ème album sort en novembre, son single actuel "jamais su danser" est très prometteur avant la sortie de ce nouvel opus. Cette soirée présentée par Louis Hamelin et Eric Casabonne est à suivre en direct vidéo dès 20h15.

la Finale de la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu

Le direct vidéo de la finale de la Truffe de Périgueux débutera à 20h15 © Radio France

20h15, prestation de Mary Wattiau, gagnante de la catégorie jeunes espoirs

20h30, compétition pour les interprètes et les auteurs-compositeurs-interprètes

21h45, concert de Ours

22h20, annonce du palmarès

► les finalistes de la catégorie interprètes

► les finalistes auteurs-compositeurs-interprètes

► le jury de la Truffe de Périgueux présidé par Tibz