Sting et Shaggy, un duo inattendu pour un seul et même album. Un projet qui porte le nom de "44/876" et dont la sortie est prévue pour le 20 avril prochain. Leur amitié, les thèmes et la couleur de l'album, la situation des États-Unis... les deux artistes se confient au micro de David Lantin.

Sting et Shaggy s'associent pour un album aux teintes ensoleillées. Plutôt inattendu au premier abord tant les deux artistes semblent évoluer dans des mondes différents, et pourtant... l’interprète de "Every breath you take" n'a jamais caché son amour pour le reggae, tandis que Shaggy, auteur des tubes "Boombastic" ou "It wasn't me", est d'origine jamaïcaine. Leur rencontre est logique en fin de compte.

Leur album, orienté reggae-pop et porté notamment par le single "Don't make me wait" sort donc le 20 avril prochain. Une collaboration intitulée "44/876" du fait de leurs origines : "44 est l'indicatif de la Grande-Bretagne, 876 celui de la Jamaïque" explique Shaggy, "Étant de Jamaïque et Sting d'Angleterre, on a trouvé que ce titre faisait sens avec notre collaboration" poursuit-il.

Un album empli de lumière et d'espoir

La collaboration entre Sting et Shaggy s'annonce remplie de soleil et de bonnes ondes. Toutefois, "il y a des thèmes très sérieux dans cet album" nuance Sting. Il poursuit : "On a affaire à des problèmes très sombres actuellement. Notre stratégie en tant qu'artistes est de traiter ces problèmes en gardant une notion d'espoir" jugeant "qu'il y a trop de colère dans le monde d'aujourd'hui".

Sting - "Ma rencontre avec Shaggy est un heureux accident"

"Nous nous connaissons depuis quelques temps Sting et moi" avance Shaggy, "mais nous nous faisions juste signe et nous passions notre chemin." C'est en créant la chanson "Don't make me wait" que le chanteur d'origine jamaïcaine eut l'idée d'inviter l'ex-membre de Police pour y chanter le refrain. "En réécoutant le titre par la suite, j'étais tellement touché par le mélange de nos voix que je me suis dit que j'avais besoin de plus de Sting là-dessus". C'est ainsi que, de fil en aiguille, l'idée d'un projet collaboratif est née...

Shaggy - "Cet album s'est fait dans la spontanéité"

"44/876" s'est fait "très spontanément" selon Shaggy. "On ne peux pas expliquer la magie et la musique est magique". Toutefois, ce projet représente une prise de risques pour les deux artistes, bien "qu'il ne soit pas bon de rester dans sa zone de confort" rappelle Sting. "Quand deux artistes se rencontrent, il y a toujours une possibilité que cela ne marche pas (...) mais nous avons su accommoder nos manières de travailler (...) et ce risque a payé selon moi pour l'instant. Nous avons additionné 1 à 1 et nous avons obtenu 3 !" conclut-il.

Sting + Shaggy, l'interview en intégralité

