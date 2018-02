France Bleu Elsass vous présente en vidéo les candidats de d'Stimme, le concours de chanson en alsacien et platt, édition 2018.

Ils ont été sélectionnés par un jury le 19 janvier dernier. Les 11 lauréats qui poursuivent l'aventure du concours de chanson en alsacien et platt d'Stimme, deuxième édition, se présentent au micro de Pierre Nuss et Jonathan Wahl de France Bleu Elsass, avant la mise au vote des internautes de leur chanson respective au mois de mars.

Une partie des candidats ne parle pas forcément l'alsacien couramment, mais l'amour de la langue les a incité à participer. Cinq d'entre eux avaient déjà tenté leur chance l'année dernière et reviennent avec de nouvelles chansons. Ils seront confrontés à six petits nouveaux, avec toujours l'espoir en vu, d'être parmi les finalistes qui se produiront sur la scène des Tanzmatten à Sélestat fin juin.

Aurélie Diemer, alias Cadillac Lilou, interprète "Sonneblüem", une chanson qu'elle a composé elle-même pour sa grand-mère Marlyse. Elle joue un peu de guitare classique et électrique. Elle chante de la country music et il lui arrive d'accompagner d'autres musiciens comme Natacha Andreani, Foes, Eric Guerrier... Dans la vie, elle s'occupe de personnes âgées.

Patrick Osowieki, alias Hinterverala, nous vient de Dolleren, il interprète "Miner Mànn" qu'il a composé lui-même. Il n'est pas novice dans la chanson puisqu'il fait parti du groupe Géranium depuis 41 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'il chante, il a commencé à l'école et à la chorale du village.

Luc Lemenu, alias Mister Lucky, nous vient de Strasbourg et interprète "Wùnderbari Welt", sur la musique de "Wonderful world" de Louis Armstrong, sur une traduction de Armand Geber.

Christophe Voltz, acteur, compositeur, chanteur, déjà candidat l'année passée, nous fait son numéro avec une nouvelle chanson de sa composition "Nummer", écrite spécialement pour ce concours. La chanson est pour lui un moyen de parler de choses sérieuses, de transmettre des messages, la musique est un moyen de faire apprécier l'alsacien même à ceux qui ne le comprennent pas.

Joseph Spinali, alias Stichling, est un vrai amateur. Il interprète "Bàrfuess àm Klàvier". C'est la deuxième fois qu'il participe. Ce n'était pas prévu, mais Christophe Voltz lui a composé cette chanson qu'il ne pouvait pas refuser de présenter au concours d'Stimme.

Katia Criqui, interprète pour ce concours la chanson "A Wand" sur un texte de Bernard Ebel.

Arnaud Schnee, alias Arnaud Rosfelder, interprète une chanson écrite par son ami Christophe Voltz, "Everall", sur une musique du groupe Oasis. Il chantait dans des chorales étant petit et d'Stimme lui a donné envie de se lancer.

Gilbert Troendlé, alias Jack Layton Jaguar, nous vient de Saint-Louis, et interprète la chanson "Kùmm haim ùff Chicago", traduction de la chanson "Sweet home Chicago" de Robert Johnson. Il fait partie du groupe Jaguar depuis 1963.

Julien Hachemi, interprète la chanson "Mamama" composée par Christophe Voltz. Il est natif du Neuhof mais ne parle pas couramment l'alsacien. Il a des goûts très éclectiques en musique, et faire un pas vers l'alsacien est pour lui une manière d'aller vers les cultures. Sa participation à d'Stimme, c'est surtout en hommage à sa grand-mère "mémé bonbon", pas pour gagner !

Serge Rieger est un habitué de France Bleu Elsass. Il fait de la musique depuis les années 80, mais les chansons en alsacien sont venues plus tard. Il a écrit plus de 100 chansons pour les enfants, en alsacien, et a toujours pleins de projets en cours. Il chante "Net ùm's verrecke màch'ich mìt" qu'il a composé lui-même.

Patrick Kawski nous viens de La Petite Pierre. Il est professeur d'anglais, fait de la musique depuis l'âge de 14 ans en autodidacte, et a eu une vraie curiosité de découvrir la langue alsacienne à son arrivée dans la région. Il interprète la chanson "Sinner so wit ?", une chanson écrite il y a quelques années pour amuser sa belle-mère alsacienne.