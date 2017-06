VIDEOS - Les coulisses du Festival International de Musique Universitaire de Belfort

Le Festival International de Musique Universitaire de Belfort c'est des concerts, des animations et toute une organisation pour accueillir 80 000 festivaliers, 1600 musiciens étudiants et amateurs originaires de 32 pays différents qui donnent 200 concerts, le tout gratuit.

Aux étudiants à l'origine du festival créé en 1987, avec le soutien de la ville de Belfort, s'ajoutent près de 300 bénévoles et de nombreux partenaires pour accueillir près de 80 000 personnes au coeur de la ville de Belfort durant cinq jours. Le FIMU c'est 1 600 musiciens logés et nourris par la ville et les habitants, musiciens étudiants et amateurs qui donnent 200 concerts sur 19 scènes. Une organisation incroyable pour un festival convivial et familial gratuit.

France Bleu Belfort Montbéliard a reçu ceux qui font exister le FIMU pour vous

Mathieu Spiegel, le directeur du FIMU, nous présente cette édition 2017.

Victoria, de La Clé du Bastion, espace de jeu à Belfort, au micro de Stéphane Veaux, pour nous en dire plus sur ce que vous réserve l'établissement pendant le FIMU 2017.

Alexandre Baehr, photographe officiel pour la mairie de Belfort, au micro de Stéphane Veaux lors du FIMU 2017.

Hervé Casteran présent dans les coulisses de la Scène Bleu du FIMU 2017 pour nous parler des Eurockéennes.

Cyprien et Serge nous présentent la Fondation Orange dans les coulisses de la Scène Bleu du FIMU 2017.

Des bénévoles de General Electric sont présents sur le FIMU 2017, Alix et Elisabeth en disent plus à Stéphane Veaux dans les coulisses de la Scène Bleu.

Pih Poh et Julien Lhuillier du Conservatoire de musique de Belfort au micro de Stéphane Veaux lors du FIMU 2017.