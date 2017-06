A Vienne, la résurrection d’un orgue oublié

Un orgue retrouve sa voix dans le Nord-Isère. C'est celui de l'église Saint André le Bas à Vienne. Un instrument fabriqué par le facteur d'orgue Joseph Merklin au milieu du XIXe siècle. On ne l'avait plus entendu depuis les années 50, jusqu'à ce qu'une association le prenne en charge.

Derniers réglages sur l'orgue restauré de l'église Saint André le Bas. Olivier Dec pianote quelques notes sur le clavier. Un mi tristement aphone pose problème. Juché sur une échelle derrière l’imposant instrument, Adrien Parret, facteur d’orgue, rectifie le tuyau récalcitrant. Des tuyaux, il y en a quelque 700. En bois pour les sonorités les plus douces, dans un alliage de plomb et d’étain pour les plus tonitruantes. Olivier Dec, président de l'association des Amis de l'orgue, est heureux de redonner vie à cet instrument construit en 1858 pour une église de Givors. Déplacé à Vienne en 1913, l'orgue avait peu à peu sombré dans l'oubli. Depuis un demi-siècle, il n'avait pas servi jusqu'à ce qu'Olivier Dec, organiste et professeur de musique, redécouvre cette belle mécanique.

700 tuyaux à régler

Il a fallu procéder par étapes, réunir des fonds, 160.000 euros, faire appel à la société Jurine pour accomplir les travaux nécessaires. 8000 heures de travail pour un instrument qui souffre et s’encrasse au fil du temps. «"Il y a la poussière qui s’accumule", explique Adrien Parret, "mais aussi la cire des cierges qui brûlent qui vient se déposer dans les tuyaux. L’orgue souffre aussi de l’air pulsé utilisé pour chauffer l’église ». Après un bon décrassage, le travail le plus délicat est « l’harmonisation ». On tient la bonne note, mais il faut lui donner le timbre, la puissance et le vibrato adéquats. Quand ce travail est accompli, on est tranquille pour un siècle.

Le facteur d'orgue en plein travail © Radio France - Jacky Page

Et pourquoi pas du jazz ?

L'orgue de Saint André le Bas va reprendre du service. Pas seulement pour les offices religieux, mais aussi au bénéfice du conservatoire, et même, puisque nous sommes à Vienne, pour des concerts de jazz, comme l’annonce Olivier Dec : « J’en ai parlé à Benjamin Tanguy (NDLR le coordinateur artistique de Jazz à Vienne), qui serait éventuellement intéressé pour essayer le jazz à l’orgue ». Ce ne serait pas du reste une première à Vienne, puisque Rhoda Scott a déjà eu l’occasion de jouer sur l’orgue de la cathédrale. Dans un premier temps le président des Amis de l’orgue va faire venir le jazzman Thibaud Saby.

Lors du concert inaugural le 18 juin, l'organiste ne sera pas seul dans la tribune de l'église. Il sera entouré d’un orchestre de 17 musiciens venus du Brésil, d’Espagne et de France, pour interpréter la cantate 21 de Jean-Sébastien Bach. Comme le faisait à son époque le grand compositeur.

Le programme du week-end inaugural les 17 et 18 juin : samedi aura lieu la bénédiction de l'orgue à 17 heures, avec quelques morceaux interprétés par Olivier Dec. Une cérémonie gratuite. Dimanche à 16 heures, ce sera le concert inaugural avec 18 musiciens, et la classe de chant lyrique du Conservatoire de Musique et Danse de Vienne. (15 euros plein tarif, 8 euros pour étudiants et chômeurs, gratuit pour les moins de 15 ans)