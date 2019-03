"Week-end Restos" sur France Bleu - "2019 Le monde des Enfoirés"

Ce week-end découvrez sur France Bleu toutes les deux heures, les chansons du double CD : "2019 le monde des Enfoirés". N'oubliez pas également durant ces 2 jours,de participer à la Grande Collecte des Restos du Cœur afin de récolter des denrées alimentaires non périssables. Nous comptons sur vous !

©Gaston Bergeret et C.Chevelin - TF1

Week-end Restos sur France Bleu

Ce samedi 9 et dimanche 10 mars, toutes les deux heures, France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur, vous fait découvrir les titres de l'album "2019 l'année des Enfoirés". Après un superbe spectacle des Enfoirés diffusé sur les 44 stations du réseau hier soir à 21h, retrouvez ce week-end tous les succès du nouvel album !

Il est important de signaler que chaque CD ou DVD vendu, permet de financer 17 repas pour les Restos du Cœur.

à lire France Bleu Soir - Semaine spéciale avec les Enfoirés

La Grande Collecte des Restos du Cœur

Cette opération, permet d’assurer une continuité de l’aide alimentaire toute l’année.

L' an dernier, lors de la 33e campagne, la générosité des donateurs et l’énergie des 77 000 bénévoles mobilisés ont permis de collecter 7 877 tonnes, soit plus de 7,8 millions de repas.

Aujourd'hui, les Restos du Cœur ont espoir de récolter davantage de produits. Nous comptons sur vous !